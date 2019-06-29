İşe başladığı gün kamyonu devirdi

Zonguldak'ta bir inşaata malzeme getiren kamyon damperi açıldığı sırada devrildi. Sürücünün ilk iş günü olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Baştarla Mahallesi Rat İkinci duraktaki bir inşaatta meydana geldi. 66 yaşındaki Ahmet Hakkı S. idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon ile inşaatta malzeme getirdi. Ahmet Hakkı S. kamyonun damperini açtığı esnada kamyon devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından kamyondan çıkarılan Ahmet Hakkı S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Hakkı S'nin bugün ilk iş günü olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde görüntü almak isteyen gazetecilere inşaat görevlileri tepki gösterdi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.