Işık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya davetiye çıkardı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çaycuma Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametinden gelen C.Ö.(48)'nün yönetimindeki 67 ZR 018 plakalı Fiat marka aracıyla kırmızı ışıkta durmayıp ilerlediği esnada Bartın istikametinden Zonguldak istikametine giden A.K.(29)'nın kullandığı 81 KK 353 plakalı Volkswagen araçla çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Araçta sıkışan yaralılar için Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahaleleri yapılan sürücüler C.Ö., A.K. ve yolcu olarak bulunan E.N.K. ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.