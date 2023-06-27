Işık ihlalinin olduğu kazada hamile kadın yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ışık ihlali neticesinde meydana gelen kazada iki otomobil kazaya karıştı, hamile kadın yaralandı.

Kaza, ilçenin Perşembe Işıklı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü ismi henüz öğrenilemeyen 59 B 6051 Volkswagen marka otomobil, Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine doğru seyir halindeyken, Perşembe istikametinden Çaycuma istikametine doğru seyir halinde olan 67 ZF 573 Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Işık ihlali sonucu meydana gelen kazada hamile kadın yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik kısa süreliğine kapanırken, polis ekipleri trafik akışını kontrol altına aldı. Kaza yapan araç ise Diriliş Mühendislik firmasına ait çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.