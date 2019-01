Işık, "Türkiye'deki bütün belediyelere örnek olmalı"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Gazi Astsubay Mustafa Işık ve yönetimi Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Gazi Astsubay Mutafa Işık, Başkan Uysal'a bugüne kadar verdiği her türlü desteklerinden dolayı plaket takdim etti. Dernek binası tahsis etmelerinden dolayı gurur ve heyecan duyduklarını belirten Başkan Işık konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Biz 50 şubeli, 16 bin üyeli ve üyesinin artmasını istemeyen tek derneğiz. Siz, gazilerimize, şehitlerimize, şehit ailelerine sahip çıkan bir başkansınız. Yaptığınız bu uygulama ülkemiz genelindeki bütün belediyelere örnek olmalı. Bizlere sahip çıkan ve her zaman yanımızda olan başkanlarımızın olmasından dolayı çok mutluyuz.” Ziyarette konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ereğli Şube Başkanı Mehmet Ali Demirdüyen'nde Başkan Uysal'ın şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduğunu ve kendilerini çok sevdiğini belirtti. Türkiye'nin her yerinden birçok dernek başkanında açılışa geldiğini ve çok heyecanlı, sevinçli olduğunu belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uysal'da şehidine, şehit ailesine, gazisine sahip çıkmanın her belediye başkanın görevi olması gerektiğini vurguladı. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.