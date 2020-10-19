İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Işıkhan, pandemi sürecinde stres yönetimini anlattı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurul Üyesi Prof.

Dr. Vedat Işıkhan ‘Pandemi Sürecinde Stres Yönetimini' anlattı.


Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk online söyleşisi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurul Üyesi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan ‘Pandemi Sürecinde Stres Yönetimi' başlıklı online söyleşiye katıldı.


16 Ekim Cuma günü ZBEÜ, Instagram resmi hesabı üzerinden canlı yayında gerçekleşen söyleşide; Prof. Dr. Işıkhan, Yeni Tip Koronovirüs (Covid-19) küresel pandemi sürecinin insan ve toplum psikolojisi üzerindeki etkilerine değindi.


Söyleşi kapsamında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile mücadelede kapsamında alınan maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri kadar, süreçte oluşan stres ve etkilerinin iyi yönetilmesinin de hayati önem taşıdığının önemini anlatan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, iyi yönetilen stresin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için zorunluluk olduğunu ifade etti.


Online söyleşide stres yönetimi ve stresle başa çıkma yöntemlerinden örnekler veren Prof. Dr. Işıkhan, çağın en zor ruh hallerinden biri olan stresin, devam eden pandemi sürecinde sağlığımızı tehdit etmeyecek düzeye indirgenmesi, insan sağlığını, başarısını ve mutluluğunu etkilememesi ve kaliteli bir yaşam sürdürmek adına neler yapılacağına dair notları izleyicilerle paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.