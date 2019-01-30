İŞKUR heyeti İşe İlk Adım Projesi'ni konuştu

İl Müdürü Gönül Demirsu işverenlerle yakın temas halinde olmanın işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmek açısından önemli olduğunu belirterek personel temini, İşbaşı Eğitim Programları, SGK teşvikleri ve üniversite mezunu gençlerin iş hayatına atılımı açısından büyük öneme sahip olan İşe İlk Adım Projesi konusunda işverenleri bilgilendirerek fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda işverenler İŞKUR hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getirdi.