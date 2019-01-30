İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İŞKUR heyeti İşe İlk Adım Projesi'ni konuştu

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, iş ve meslek danışmanları Yakup Akbulut ve Merve Karaalp Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Erbaşak Tekstil ve Ramada Danışmanlık Tekstil firmalarını ziyarette bulundu.


İl Müdürü Gönül Demirsu işverenlerle yakın temas halinde olmanın işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmek açısından önemli olduğunu belirterek personel temini, İşbaşı Eğitim Programları, SGK teşvikleri ve üniversite mezunu gençlerin iş hayatına atılımı açısından büyük öneme sahip olan İşe İlk Adım Projesi konusunda işverenleri bilgilendirerek fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda işverenler İŞKUR hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.