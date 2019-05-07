İŞKUR İl Müdüründen TTK açıklaması

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) 500 işçi alımıyla ilgili açıklama yapan İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, "500 işçi alımında başvuruların çok az olduğunu gördük. Yaptığım araştırmalarda ve bize olan geri bildirimlerde bin kişi için başvuran arkadaşların tekrar başvurmadığını anladık. Daha önce bin kişi için başvuran arkadaşlarımızın yeniden Cuma gününe kadar başvurmaları gerekmektedir" dedi.

Demirsu, TTK'nın 500 işçi alımı için başvuruların düşük olması nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Demirsu yaptığı açıklamada, TTK'ya alınacak 500 kişinin daha önceki kayıtlarla ilgisinin olmadığını mutlaka yeniden kayıt oluşturulması gerektiğini belirtti. Demirsu, "TTK'ya alınacak 500 işçi ile ilgili çalışmaları başlattık. 6 Mayıs'tan itibaren kayıt almaya başladık. 500 işçi alımında başvuruların çok az olduğunu gördük. Yaptığım araştırmalarda ve bize olan geri bildirimlerde bin kişi için başvuran arkadaşların tekrar başvurmadığını anladık. Bu nedenle bu açıklama yapmayı gereğini duydum. Buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Daha önce bin kişi için başvuran arkadaşlarımızın yeniden Cuma gününe kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvurular kurumumuza yapılabileceği gibi Ereğli şubemiz ve belediyelerde yetkilendirdiğimiz hizmet noktalarında yapılabilecektir. Alo 170 internet üzerinden de başvurular yapılabiliyor. 500 işçi için başvuruların yenilenmesi gerekiyor" dedi.