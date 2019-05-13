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İŞKUR İl Müdüründen TTK açıklaması

İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) alınacak 500 işçi için açıklamalarda bulundu.


İİŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na işe girecek madenci adaylarının beklediği kura çekimi ile ilgili açıklamalarda bulunarak kura çekiminin 23 Mayıs'ta yapılacağını söyledi. Demirsu yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği ilimizde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı Müessese Müdürlüklerine 4857 sayılı iş kanuna tabi daimi işçi statüsünde yer altında "Pano-ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere 1000 +500 işçi alımı için çalışmalar başlatılmış, ilk 1000 kişi ile ilgili 2 Mart 2019 tarihinde noter kurası çekilmişti. Bu defa, diğer 500 alımla ilgili 350'si Zonguldak olmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumunca gerekli çalışmalar tamamlanmış olup 06 Mayıs 2019 ile 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvuruları aldık. Hafta sonu yapmış olduğumuz çalışma sonucu Zonguldak ili için terörle mücadelede yararlananlar dahil olmak üzere 18 bin 221 başvurunun olduğunu tespit ettik. Bugün başvuru listelerini TTK'ya teslim edeceğiz. Kura listeleri ve kura numaraları TTK'nın internet sayfasında yarın yayınlanacak. 23 Mayıs 'ta kapalı spor salonunda önceden olduğu gibi aynı kriterlerle noter tarafından kuralar çekilecektir” dedi.

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