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İŞKUR işgücü piyasası araştırması başladı

İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından her yıl işgücü piyasasının nabzını tutmak ve işgücü piyasası verilerini birinci elden toplamak amacıyla uygulanan İşgücü Piyasası Araştırması başladı.


Araştırma öncesinde Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde saha çalışmasında görev alacak personele veri toplamada kullanılacak olan İşgücü Piyasası Araştırması formu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda uygulanacak formda dikkat edilecek hususlar, kapsam ve alınacak verilerin netliği konusunda uyarılarda bulunuldu.


Bu yıl araştırma 01 Nisan 2019 - 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. İŞKUR'da görevli İş ve Meslek danışmanları sahaya inerek işverenlerle yapacakları yüz yüze görüşmeler sonucunda iller bazında veri derleyecekler. Bu veriler hem il özelinde hem de ülke geneli raporlanarak yıl sonunda tüm kamuoyu ile paylaşılacak.


Araştırma kapsamında, Zonguldak il genelinde 547 örneklemden veri toplanacak.

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