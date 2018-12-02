İşletme Bölümü öğrencileri huzurevini ziyaret etti

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Kayhan Kafalı sorumluluğunda gerçekleşen ziyarette, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden öğrenciler, büyüklerinin elleri öperek onlardan hayır duası istedi.

Ziyaret kapsamında huzurevinin konferans salonunda kısa film gösterimi ve canlı müzik sunumunda da bulunan öğrencilere ziyarette Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü de eşlik etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bu tür faaliyetlere önem verdiklerini ve toplumsal dayanışma ve iletişimi sürdürülebilir kılmak adına gelecek dönemlerde de devam edeceğinin altını çizen Koordinatör Yardımcısı Kafalı bu anlamlı ziyaret ilişkin olarak “Yaşlılarımız her zaman baş tacı edilmelidir. Onlar toplumun mimarıdır ve her zaman önemlidir. Büyüklerimizin, yaşlılarımızın tecrübeleri ve hayat hikâyelerinden ders çıkarılacak çok şey var” diye konuştu.

Gençlerle hoş vakit geçiren huzurevi sakinleri kendilerinin ziyaret edilmesinden dolayı büyük bir mutluluk durduklarını belirterek gençlere teşekkür ettiler.