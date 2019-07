İsmail Hakkı Durdu turnuvası tüm hızıyla devam ediyor

Perşembe Belediyespor'un merhum Başkanı İsmail Hakkı Durdu anısına bu yıl ikincisi düzenlenen ve 23 Haziran'da başlayan futbol turnuvasında 2 hafta geride kaldı.

15 takımın katıldığı turnuvada çekilen kura sonucu her grupta 5 takım olmak üzere (A, B ve C) 3 grup oluşturuldu. Turnuvanın tüm maçları takımların isteği doğrultusunda her hafta Pazar günü oynanma kararı alındı. Müsabakalar hava şartlarından dolayı 35'er dakikalık 2 devre üzerinden yapılıyor. Turnuvada şampiyon olan takıma 3.500 TL ve kupa, ikinci olan takıma 1.000 TL ve kupa , üçüncü olan takıma da kupa verilecek. Ayrıca turnuvanın en iyi kalecisine ve gol kralına da ödül verilecek. Zonguldak, Bartın ve Karabük illerindeki 1'nci amatör ve süper amatör liglerde futbol oynayan futbolcular da turnuvadaki takımlarda yer alıyor.

Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam turnuva ile ilgili olarak şunları söyledi, “Perşembe Belediyespor'un merhum Başkanı İsmail Hakkı Durdu anısına birincisi geçen yıl gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisini düzenlenen futbol turnuvasını bundan sonra geleneksel hale getireceğiz. Yaz aylarında beldemizin sosyal, kültürel, sportif yaşamını renklendirmek, bölgemizdeki sporseverlere futbol heyecanını yaşatmak, kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını istediğimiz gençleri spora yönlendirmek amacıyla düzenlediğimiz turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyor, centilmence maçlar oynanmasını temenni ederken, tüm sporseverleri de maçları izlemek üzere Perşembe Şehir Stadımıza davet ediyorum” dedi.

Gruplarda oynanan maçların ardından A Grubunda Koramanlarspor, B Grubunda Ekotekstilspor, C grubunda ise Muharremşahspor rakiplerini mağlup edip 3'er puan alarak liderliğe yerleştiler. Turnuvanın üçüncü hafta maçları 7 Temmuz Pazar günü oynanacak.