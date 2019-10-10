İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'nda Z-Kütuphane ve oyun etkinlik alanı açılışı yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Göktuğ Ailesini temsilen Sinan Göktuğ arasında imzalanan protokol kapsamında Z-Kütüphane ve Oyun Etkinlik Alanı açılışı oldu.

Güzelyaka Ayça Yazıcıoğlu İlkokulu, Muharremşah İlkokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'na, Z- Kütüphane ve çocukların problem çözme becerilerini ve kendilerini geliştirebileceği, aynı zamanda gelişim alanlarına uygun genel olarak ahşap oyun materyalleriyle donatılmış, güvenli bir şekilde eğlenerek zaman geçirebilecekleri 'Oyun Etkinlik Alanı' kurulması planlanmıştı. Güzelyaka Ayça Yazıcıoğlu İlkokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'nda Z - Kütüphane ve Oyun Etkinlik Alanı kurulumları tamamlandı. Muharremşah İlkokulu'nda ise bu yıl sonuna kadar kurulumun tamamlanması planlanıyor.

İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'nda Z - Kütüphane ve Oyun Etkinlik Alanı açılışına Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü Muharrem Yol, hayırsever iş adamı Gökerplast Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Göktuğ, okul müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Çaycuma Kaymakamı Coşgun yaptığı açılış konuşmasında, "Çocuklarımızın faydalanabileceği bir ortam oluşturuldu. Böyle eserlerin devamını dilerim" dedi. Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, katkılarından dolayı Hayırsever İş Adamı Sinan Göktug'a plaket takdim ederek verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.