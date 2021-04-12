İspanya'dan Zonguldak'a uzanan uyuşturucu trafiğinde böyle yakalandı

Zonguldak'ta, İspanya'dan kargo ile uyuşturucu getirten zanlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Barut isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki verdiği bavuldan ise 2 kilo 752 gram esrar ele geçirildi.

Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak Posta Dağıtım ve Toplama Merkezine İspanya'dan gönderilen bir valizde yapılan aramada, ayakkabı kutusu ve bez torba içerisine gizlenmiş 12 şeffaf pakette toplam 2 kilo 752 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde arama köpeği Barut'un tepki verdiği bavuldan çıkan uyuşturucu maddelere el konuldu. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında posta gönderisinin alıcısı şüpheli T.D. hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 188. Maddesi ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkındaki Kanuna muhalefetten soruşturma açıldı.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.