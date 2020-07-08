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İstanbul'da pik-up ın çarptığı Sedef, memleketi Zonguldak'ta defnedildi

İstanbul’da pik-up ın çarpmasıyla vefat eden Sedef Yılmaz (18), memleketi Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da pik-up ın çarpmasıyla vefat eden Sedef Yılmaz (18), memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Kazada 17 yaşındaki Büşra Ülüslar da hayatını kaybetmişti.


Cenazesi yapılan otopsinin ardından Zonguldak'a getirilen 18 yaşındaki Sedef Yılmaz için memleketi Devrek ilçesine bağlı Gürbüzler köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede taziyeleri kabul eden baba Murat Yılmaz güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.


Olay


Kaza, dün akşam saat 22.45 sıralarında İstanbul Gürpınar'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen 21 yaşındaki A.I. idaresindeki pik-up, önce park halindeki araca, ardından da yol kenarında yürüyen Büşra Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'a (18) çarptı. Genç kızları altına alan araç, başka bir araca çarparak durabildi. Ülüslar ve Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

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