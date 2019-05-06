İstanbul'dan aldıkları Türk Bayrağı'nı Zonguldak'a getirdiler.

Samsunlu dragon bot takımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuruyla izlediği güzergahı '19 günde 19 Mayıs' etkinliği adı altında kürek çekerek İstanbul Valiliği'nden aldığı bayrağı Zonguldak'a ulaştırdı.

Samsun Valiliği tarafından 100. kutlamaları kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a yolculuğunu temsilen 30 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında '19 günde 19 Mayıs' etkinliği düzenlendi. Samsunlu 15 dragon bot takımından oluşan 26 kişilik bir ekip İstanbul Valisi'nden Türk Bayrağı'nı teslim alıp, sırasıyla Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop sahillerinde 19 gün boyunca kürek çekerek 19 Mayıs Pazartesi günü Samsun'a bayrağı teslim edecek. Zonguldak Limanı'na Türk Bayrağı'yla giriş yapan dragon bot sporcuları, büyük heyecan uyandırdı.

Atatürk'ün Zonguldak'a ayak bastığı iskeleden giriş yapan sporcular; Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel, daire müdürleri ve bandocular tarafından çiçekle karşılandı.

Ardından antrenör Zafer Benli, Zonguldak Vali Yardımcısı Zafer Taşdan ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a Bandırma Vapuru'nun maketini hediye etti.

Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, "Öncelikle dragon ekibimizin 1 Mayıs'ta milli mücadelemizin vesilesiyle başlatmış oldukları, 1 Mayıs'ta İstanbul Valisi'nden teslim almış oldukları bayrağı İnşallah 19'unda Samsun Valimize teslim edecekler. Dolayısıyla 19 günlük güzel bir yolculuğa çıktılar. Bugün 6'ıncı günleri. Valimiz Erdoğan Bektaş adına sizlere teşekkür ediyoruz. Bu güzel jestler için kendilerini tebrik ediyoruz. Bundan sonraki 13 günlük yolculuklarına başarılar diliyoruz. Bu vesile ile kurtuluş mücadelemizi başlatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.