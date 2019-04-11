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İstasyon Gemiciler Spor başarıdan başarıya gollerini atıyor

İstasyon Gemiciler Spor Kulübü 2018-2019 sezonu başarıdan başarıya koşuyor.

Kulübün A takımının 1. Amatör il şampiyonluğundan sonra U 19 yaş grubundan çıkarak il şampiyonluğunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.


Kozlu şehir stadında İstasyon Gemiciler Spor ile Akın Spor karşılaşma yaşadı. Akın Spor 14.dk'da serbest vuruştan ilk golü buldu. 32 dk'da İstasyon Gemiciler Spor' dan bir gol gelerek durum 1-1 oldu. Maçta ilk yarı beraber sonuçlandı. İkinci yarıda hareketlenen oyunda 68.dk'da İstasyon Gemiciler Spor tarafından gelen kafa golü ile Gemiciler spor 2-1 öne geçti. 86.dk Akın Spor'dan kırmızı kartla 1 oyuncu ihraç olurken maç sonunda 4 dakika uzatma süresi verildi. 93.dk'da İstasyon Gemiciler Spor'un serbest vuruşundan gelen gol ile maç 3-1 sona erdi.


Akınsporun U 19 takımıyla oynadığı ilk eleme maçı 3- 1'lik skorla kazanarak bir üst tura geçti. Finallere yükselen Gemiciler Spor 14 Nisan Pazar günü saat 15:30'da Kilimli Spor ile final maçı oynamaya hak kazandı.

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