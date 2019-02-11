İstasyon Gemiciler Spor şampiyonluğa ilerliyor

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde oynanan Amatör Lig maçında Istasyon Gemiciler Sporun puanı alması ile sona erdi.

Çaycuma sentetik sahada oynanan mücadele de ilk yarı 3-0 Gemici Sporun galibiyetiyle sonuçlandı. İkinci yarıda Çomranlı Spor gol atsada durumu eşitleyemedi. İstasyon Gemiciler Spor ve Çomranlı Spor maçı 5-1 sona erdi. Maçın skoru neticelenince, bu haliyle İstasyon Gemiciler Spor bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.