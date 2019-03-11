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İstasyon Gemicilerspor Zonguldak Ereğlispor'u 6-0 mağlup etti

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde oynanan Amatör Ligi ekiplerinden İstasyon Gemicilerspor playoff mücadelesinde karşılaştığı rakibi Zonguldak Ereğlispor’u 6-0 mağlup etti.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde oynanan Amatör Ligi ekiplerinden İstasyon Gemicilerspor playoff mücadelesinde karşılaştığı rakibi Zonguldak Ereğlispor'u 6-0 mağlup etti.


Süper lig yolunda playoff mücadelesi veren İstasyon Gemicilerspor Çaycuma sentetik saha stadyumunda oynadığı Zonguldak Ereğlispor maçında rakibini 5-0 mağlup ederken 90'ıncı dakika da son attığı golle 6-0'lık büyük avantaj elde etti. Ev sahibinin gollerini Onur Kara, Şafak Acar, Yasin Yıldırım(2), Okan Muslu ve Çağdaş Çatma kaydetti.


Istasyon Gemicilerspor aldığı galibiyet ile süper lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istediğini gösterdi.

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