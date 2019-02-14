İstihdamın korunması ve artırılmasını görüştüler

SGK İl Müdürü Erkin Avcı ve İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu ile birlikte TSO'yu ziyaret ederek istihdamın korunması ve artırılması konularını görüştüler.

SGK İl Müdürlükleri iş birliğinde Ticaret ve Sanayi Odalarına yapılacak bilgilendirme ziyaretleri kapsamında Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erkin Avcı Zonguldak Sanayi Odasını ziyaret ettiler.

Meclis Başkan Vekili Ömer Faruk Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kayhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Orhan ve Edibe Keleş'in katılımı ile gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürleri ziyaretin amacına esas İstihdamın Korunmasına, (Kısa Çalışma Uygulaması) Artırılmasına (Teşvikler) ve başta imalat sektörüne yönelik çalışmalar olmak üzere Nitelikli İş Gücünün Yetiştirilmesine (Aktif İşgücü Programları) ilişkin Kurum destekleri hakkında bilgilendirme yaptılar.