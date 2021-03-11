İstiklal Marşı'nın 100. yılında anlamlı klip

İstiklal Marşı'nın 100. yılında, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde farklı meslek gruplarından vatandaşlar bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu.

Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında TBMM tarafından 2021 yılı, "İstiklal Marşı Yılı" ilan edildi. Bu kapsamda Kdz. Ereğli'de çeşitli meslek dallarından vatandaşlar, İstiklal Marşı mısralarını okuyarak kamera karşısına geçti. Özel olarak hazırlanan klipte, doktor, madenci, şehit babası, çoban, balıkçı, gazi, elpek bezi üreticisinden oluşan vatandaşlar yer aldı.