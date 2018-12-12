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İstinat duvarı çöktü, 2 araç duvar altında kaldı

Zonguldak’ta sanayi sitesinde istinat duvarı 2 aracın üzerine çöktü.

Zonguldak'ta sanayi sitesinde istinat duvarı 2 aracın üzerine çöktü. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay Üzülmez Mahallesi'nde bulunan Üzülmez Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kentte iki gündür aralıksız devam eden yağışlar sebebiyle sanayi sitesinin istinat duvarı kayan toprakla birlikte çöktü.


Duvarın altında park halinde bulunan iki araç çöken duvarın altında kaldı. Panelvan araç ve minibüs adeta hurdaya döndü. Şans eseri olayda ölen yada yaralanan olmazken o anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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