İşyeri yangında kül oldu

Zonguldak'ta geçen hafta sanayi sitesinde meydana gelen yangında kaporta dükkanı adeta küle döndü. Sanayi sitesinde güvenlik zafiyeti olduğunu söyleyerek duruma tepki gösteren işyeri sahibi Muharrem Altındağ, "Olayın üzerinden neredeyse on gün geçti. Sanayi sitesi başkanı geçmiş olsun demeye bile gelmedi. Zararımız 500 bin lira" diye sitem etti.

Edinilen bilgiye göre Üzülmez Yeni Sanayi Sitesi'nde Muharrem Altındağ'a ait kaporta dükkanında geçen hafta yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangında işyeri tamamen kül oldu. İşyerinde tamir gören bir araçta yangında adeta hurdaya döndü. Yangını haber alır almaz işyerine gelerek itfaiye ekipleri ile birlikte söndürme çalışmalarına katılan işyeri sahibi, sanayi sitesindeki güvenlik zafiyeti olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi. Sanayi sitesinde bekçi olması durumunda yangını en az zararla atlatabilecekleri ihtimalini hatırlatan Altındağ, sanayi sitesi başkanının ise olayın üzerinden günler geçmesine rağmen geçmiş olsun ziyaretine bile gelmediğini söyleyerek duruma tepkisini yineledi.

İşyerinde 500 bin liralık maddi hasar meydana geldiğini ifade eden Altındağ, "Yangın sırasında sanayi sitesinde bekçi olsaydı yangını en az zararla atlatabilirdik. Maalesef Sanayi Sitesinin hemen üzerinde bulunan toplu konut evlerinin güvenli ekipleri yangını fark edip itfaiyeye haber vermiş. Yangının üzerinden günler geçti. Zararımız 500 bin lira. Ama hala sanayi sitesi başkanımız geçmiş olsun ziyaretimize bile gelmedi. Biz gerekli yerle müracaatlarımızı yaptık. Güvenlik zafiyeti devam ettiği müddetçe benzer olayların yaşanmasından endişe ediyoruz. Bugün benim başıma gelen yarın komşu esnafların da başına gelebilir" dedi.