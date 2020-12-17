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İşyerlerini kurşunlayan şüphelilere özel ekip

Zonguldak’ta iki işyerini kurşunlayan şüpheliler polis tarafından kurulan özel ekip sayesinde yakalandı.

Zonguldak'ta iki işyerini kurşunlayan şüpheliler polis tarafından kurulan özel ekip sayesinde yakalandı.



Olay, 15 Aralık gecesi 02:30 sıralarında Asma Mahallesi Kemerbaca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyu renkli bir araçtan tabanca ile ateş ederek iki işyerine saldırı düzenlendi. Saldırının ardından işyerlerinin camında ve duvarında oluşan mermi izlerinin faillerinin belirlenmesine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğünce özel ekip kuruldu. Yapılan araştırmada, olayda kullanılan araç içerisinde M.K. (35) ve H.S. (38) isimli şahısların olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda iki şüpheli ile birlikte suç aleti tabanca ele geçirildi. Olayda tabanca ile ateş ettiği tespit edilen M.K. isimli şahıs, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı. M.K. hakkında mahkemece adli kontrol tedbiri uygulandı.

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