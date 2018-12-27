İtalyan Bilardocu Giuseppe, Karadeniz Ereğli'de

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Türkiye bilardo dünyasının ustalarından Savaş Bulut, İtalya'dan gelen bilardocu arkadaşını ilçede ağırladı.

Türkiye bilardo dünyasının usta isimlerinden Savaş Bulut, İtalya'dan gelen bilardocu arkadaşını ilçede faaliyet gösteren Bilardo salonunda ağırladı. Her yıl Türkiye'de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası'na çeşitli ülkelerden bilardo sporcularının katıldığını ve kendisinin de yurt dışındaki Dünya Kupası ve çeşitli organizasyonlara katıldığını anlatan Bulut, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu vesileyle çok sayıda yabancı sporcu dostumuz oluyor. Bunlardan biri de İtalyan Giuseppe Tiranno'dur. Arkadaşım da birçok yabancı gibi her yıl ülkemizdeki Dünya Şampiyonası'na katılır. Ancak, genellikle zamanlarını İstanbul ve şampiyonanın yapıldığı yerlerde geçiriyorlar. Bu yıl ise kendisini bölgemizde ağırlamak ve gezdirmek istedim. Bu önerime sıcak bakarak, eşi Michela di Berardino ve oğlu Davide Tiranno ile birlikte Düzce'ye gelen arkadaşımı, önce ilimizde, ardından da Ereğli ilçemize getirerek gezdiriyorum. Ereğli'ye geldiğimizde ise bölgenin en düzenli bilardo salonlarından Üstün Bilardo'ya uğrayarak, sahibi sevgili Cüneyt Solukcu ve buradaki bilardocu arkadaşlarımı da görmek, misafirimizi tanıtmak istedim. İlçemizde çok güzel bir salona sahipsiniz. Buradaki arkadaşlarımızın yakın ve sıcak ilgisi şahsımı ve misafirlerimizi son derece memnun etti. Bu ziyaret vesilesiyle, ülke dışında gelen bilardocularımızı sadece İstanbul ve şampiyonanın yapıldığı illerde değil, ülkemizin çeşitli bölgelerini de gezdirerek tanıtıma katkı sağlamış olduğumuza inanıyorum."

Bulut ve İtalyan arkadaşı Giuseppe, salondaki bilardocularla spor üzerine sohbet ettikten sonra, İtalyan konuk sporcu Tiranno da, Mehmet Göktekin ile kısa süreli bilardo oynadı.