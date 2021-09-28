İtfaiye araçları şehir turu yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 307. yıldönümü nedeniyle şehir merkezinde geçiş töreni gerçekleşti.

İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 307. Yıldönümü, Ereğli'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sabah Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk töreninin ardından saat 15:00'te Kışla Mahallesinde bulunan İtfaiye Amirliği noktasından çıkan çok sayıda araç, siren çalarak şehir turu gerçekleştirdi. Siren seslerini duyan bazı vatandaşlar ise meraklı gözlerle balkon ve camlara çıkarak itfaiye araçlarının geçişini izledi.