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İtfaiye ekiplerinden yavru kediyi kurtarma operasyonu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde üst geçitin beton blok arasına sıkışan yavru kedi ekipler tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde üst geçitin beton blok arasına sıkışan yavru kedi ekipler tarafından kurtarıldı.


Olay, Kdz. Ereğli Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda Devrek yol ayrımı üst geçitte meydana geldi. Üst geçidin beton blokları arasından yavru kedi sesinin geldiği duyan vatandaşlar durumu Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık yarım saatin süren çalışmanın ardından yavru kedi sıkıştığı yerden kurtararak Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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