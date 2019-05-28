İtfaiye fabrikaları bilgilendiriyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi İtfaiye Müdürlüğü ilçede faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek olası bir yangında alınması gerek müdahaleleri anlattı.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kdz. Ereğli'de faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek iş yerleri sahipleri, yöneticiler ve çalışanlara yangın yönünden almaları gereken önlemleri, çalışan eğitimleri ve tatbikatların önemini anlatarak yöneticileri ve iş yeri sahiplerini bilgilendirdiler. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.