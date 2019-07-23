İtfaiye personeline başarı belgesi

Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan, 19-20 Haziran tarihlerinde meydana gelen sel felaketinde, üstün bir çalışma sergileyen Alaplı İtfaiyesi Müdür ve personeli, "Başarı Belgesi" ile onurlandırmak üzere makamında kabul etti .

Alaplı itfaiyesiyle gurur duyduğunu ifade eden Arıkan, "Hepinizi tek tek kutluyorum. Bütün riskleri göze alarak, olağan dışı, son derece profesyonel bir çalışma sergileyerek, felaketin olası hasar ve zararını olabilecek en asgari düzeye indirilmesine büyük bir katkı sağladınız. Zaten, Alaplı İtfaiyesi, her zaman, üstün bir gayret ve özveriyle çalışıyor. Bu başarılı çalışmalarınızın anısına, bu belgeyi size takdim ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. " dedi.

Alaplı İtfaiyesi Müdürü Sinan Taşkın da, Alaplı Kaymakamı Emirhan Arıkan'a teşekkür ederek, böyle bir belgeyle onurlandırılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.