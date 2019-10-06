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IU GreenMetric Çevreci Üniversiteler Ulusal Çalıştayı sona erdi

GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Dünya Çevreci Üniversiteler Platformu Çalıştayı, sürdürülebilir doğa ve çevre dostu politikaları ile dünyanın ve Türkiye’nin en yeşil ve çevreci kampüslerinden birine sahip olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başlayan ve 2 gün süren çalıştay sona erdi.

GreenMetric (Yeşil Ölçüm) Dünya Çevreci Üniversiteler Platformu Çalıştayı, sürdürülebilir doğa ve çevre dostu politikaları ile dünyanın ve Türkiye'nin en yeşil ve çevreci kampüslerinden birine sahip olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başlayan ve 2 gün süren çalıştay sona erdi.


Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde 4-5 Ekim tarihinde düzenlenen, çalıştayın ilk gününde açılış konuşmaları yapıldı. Çalıştayın son gününde programda yer alan konuşmacılar tarafından Yapı ve Altyapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım ve eğitim, Yeşil ölçüt veri toplama ve yükleme işlemleri, Sosyal sorumluluk proje ve uygulamaları, yağmur suyu toplama analizleri ve katı atık karelterizsazyonu hakkında bilgiler vererek sunum yaptı.

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