Zonguldak Endokrin Günleri kapsamında “Klinisyenler İçin Boyun Ultrasonografi” kursu düzenlendi.

Bülent Ecevit Üniveritesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı birlikteliğinde “Klinisyenler için Boyun Ultrasonografi” kursu IV. Zonguldak Endokrin Günleri Kongresi bünyesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç. Dr. Şebnem Kargı Toplantı Salonu'nda 27 Eylül Pazartesi günü verilen kursa, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hande Aydemir, Kurs Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ile Prof. Dr. Ali Uğur Emre ve kursiyerler katıldı.

Kursun teorik oturumunda Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından ultrasonografinin klinikte kullanımı, tiroid bezi, paratiroid adenomu ve lenf nodüllerinin sonografik özellikleri, nodüllerin sonografik malignite özellikleri, ince iğne aspirasyon biyopsi endikasyonları ve tekniği, sitoloji sonuçlarının klinik değerlendirmeleri konularında sunum yapıldı. Sunumun ardından kursiyerler pratik eğitim için ultrasonografi ve biyopsi ünitelerinde gruplandırıldı.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Tiroid Ultrasonografi ve Biyopsi Laboratuvarında; sonografi, biyopsi ve örnekleme işlemleri pratiği yapılırken eş zamanlı olarak Genel Cerrahi Ultrasonografi ve Biyopsi Laboratuvarında sonografi, biyopsi ve örnekleme işlemleri pratiği yapıldı.

Kurs, katılımcılara belgelerinin verilmesi ile tamamlandı.