İYİ Parti'den Akşener'i eşeğe benzeten CHP'li başkana tepki

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın 6'lı masaya geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Allah sevdiği kuluna eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş" paylaşımına İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay tepki gösterdi. Gülay, Kantarcı için "Herhalde akıl sağlığı problemi yaşıyor. Kimse bize ayar vermeye kalkmasın" dedi.

CHP'lı Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycumaspor için önceki günlerde yaptığı paylaşımda "Allah sevdiği kuluna eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş" benzetmesi yaptı. Çaycumaspor ile ilgili tartışmalar devam ederken Kantarcı bu kez de aynı benzetmeyi 6'lı masadan kalktıktan bir süre sonra geri dönen Meral Akşener için de yaptı. Kantarcı, "Allah sevdiği kuluna diğer eşeğini de buldurur" paylaşımının ardından bazı İYİ Parti üyeleri duruma tepki gösterdi.

Tartışmaların kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay, "Kimse bize ayar vermeye kalkmasın" çıkışı yaparak Kantarcı'yı söz konusu paylaşım için açıklama yapmaya davet etti.

"Kendisinin karşısında gariban yok"

İHA'ya konuşan İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erdal Gülay, söz konusu paylaşımın uygunsuz ifadeler içerdiğini hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın yapmış olduğu paylaşımda bir benzetme var. Bu benzetmenin sonrasında teşbih olduğunu beyan ediyor. Fakat bunu beyan ederken herhalde akıl sağlığı problemi yaşıyor. Bunu bir talihsiz açıklama olarak değerlendiriyorum. Bülent Kantarcı şunu bilmelidir ki genel başkanlarımız Millet İttifakı içerisinde birlikte hareket eden kişilerdir. Bizler de şehrimizde il başkanları olarak belediye başkanları, belde başkanları bu Millet İttifakı'nda olanlar bir aile ve bütünlük içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Böylesi zor günler geçiren zor günler yaşayan bir zamanda bu tür açıklama yapması hiç hoş bir durum değildir. Burada iyi niyet varsa Bülent Kantarcı'nın çıkıp açıklamasını yada bununla ilgili açıklama yapmasını beklerim. Çok çirkin bir ifade olduğunu düşünüyorum. İnşallah kendisi bununla ilgili bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Kendisini açıklama yapmaya devam ediyorum. Üslubunu ve nezaketini korumaya davet ediyorum. Kimse bize ayar vermeye kalkmasın. Ne demek yani çok çirkin bir ifade. Çok uygunsuz bir ifade. Hiçbir siyasetçiye bir belediye başkanına bir Millet İttifakı'na beraber yol yürüyeceğin kol kola gireceğin birlikte seçmenden oy isteyeceğin siyasi partinin genel başkanı Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun fotoğrafının altına böyle bir paylaşım yapamazsın. Buna gücün yetmez. Kendisinin karşısında bir gariban yok. Kendisinin karşısında bu ülkeyi yönetmeye talip olan bir genel başkan var. Bizim genel başkanımıza gariban muamelesi yapmaya kalkmasın. Bizler teşkilat olarak genel başkanımın her hâlükârda yanındayız. Öyle olsa bugün bu koltuklarda olmayız. Bu parti cesurlar hareketidir. Genel başkanımızın yanındayız."