İzinsiz kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı

Zonguldak'ta izinsiz kenevir bitkisi yetiştiren 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Hacibadi köyünde K.Ö. isimli şahsın izinsiz kenevir bitkisi ektiği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri K.Ö. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Şahsın evinde yapılan aramada 69 gram kubar esrar, 14 gram toz esrar, 1 adet ışıklandırma ve havalandırma düzeneği, 81 adet pet bardak içerisine ekilmiş kenevir tohumu, 40 kök saksı içerisine ekilmiş kenevir bitkisi, 6 şişe kenevir bitkilerini güçlendirmek için kullanılan bitki katkı maddesi, 9 adet Lyrica marka sentetik tablet, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet termometre ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına şahıs hakkında işlem başlatıldı.