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İzmir depremi sonrası TTK tahlisiye ekipleri hazır bekliyor

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı TTK Tahlisiye ekipleri hazır kıta bekliyor.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı TTK Tahlisiye ekipleri hazır kıta bekliyor.


İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı TTK Tahlisiye ekipleri hazır kıta bekliyor. İHA Muhabirine konuşan TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, "İçişleri Bakanlığı, AFAD kriz grubu değerlendirme yapıyor. Bizim ekiplerimiz hazır. Destek talebi olursa tahlisiye ekibimiz hazır" diye konuştu.


Tahlisiye ekipleri 1999 Marmara depremi başta olmak üzeri Van'da meydana gelen depremin ardından Erzincan'da da arama kurtarma çalışmalarında etkin rol almıştı.

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