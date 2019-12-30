İzmir'de Çaycuma'yı temsil etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesini "Atatürk ve Eğitim" konulu kompozisyon yarışmasında Ata Yağız Sungur temsil etti.

İzmir Atatürkçü Düşünce Derneği Gaziemir Şubesi, Gençlik Kolu üyelerine "Atatürk ve Eğitim" konulu kompozisyon yarışması düzenledi. Çaycuma Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi mezunu, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Ata Yağız Sungur yarışmada Çaycuma'yı temsil ederek bir başarıya imza attı.

Çaycuma Atatürkçü Düşünce Derneği eski Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan Ata Yağız Sungur, İzmir Atatürkçü Düşünce Derneği Gaziemir Şubesi 'nin yaptığı "Atatürk ve Eğitim" konulu kompozisyon yarışmasında birinci oldu.