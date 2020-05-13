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İzmit Belediyesinden öğrencilere, psikolojik destek hattı

İzmit Belediyesi korona virüs salgınının getirdiği yeni eğitim ve öğretim uygulamalarına adapte olmaya çalışan öğrencileri, psikolojik destek hattı ile motive edecek.


İzmit Belediyesi, eğitim ve öğretim hayatını sekteye uğratan korona virüs salgını döneminde öğrencilere psikolojik destek sağlayacaklarını duyurdu. Okulların süresiz kapatılması, uzaktan eğitime geçilmesi, sınav tarihlerinde yapılan değişiklikler gibi birçok yeni uygulamaya adapte olmaya çalışan öğrencilere bu zor dönemde, İzmit Belediyesi'nin sosyal destek uzmanları ve psikologları destek hattıyla yardımcı olacak.


Salgının başlangıcı ile tüm İzmitlilere psikolojik destek sağlamak amacıyla kurulan psikolojik destek hattı ile bu kez sınav, odaklanma, performans artırımı, kaygı ve anksiyete kontrolü gibi konularda öğrencilere İzmit Belediyesi'nin uzman kadroları destek verecek.

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