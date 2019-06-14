Jandarma 180'nci yılını kan bağışı yaparak kutladı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Jandarma Komutanlığı teşkilatlarının 180'nci yıl dönümü nedeniyle kan bağışı ve ilik nakli için Kızılay ve İlçe Jandarma Komutanlığı ortaklığında bağışta bulunuldu.

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılay koordinesinde, Atatürk heykeli önünde gerçekleşen bağışa Kaymakam Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen ve jandarma personeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Kızılay Çaycuma Temsilcisi Raci Sönmez, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru Murat Babalık yaptığı konuşmasında " Bugün Jandarmamızın kuruluşunun 180'nci yıl dönümü ve ayrıca bugün bizim Kızılay olarak da 'Dünya Kan Bağışçıları' günümüz. İkisi birlikte çakıştı. Bizde güzel bir organizasyon yaparak Çaycuma Jandarma Komutanlığı ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledik. Sağolsunlar bize destek oldular. Hastanelerde olan vatandaşlarımızın kan ihtiyaçlarını karşılaya bilmemiz için tüm Çaycuma vatandaşını kan bağışına davet ediyoruz. Bu konuda Kızılay çaba sarf ediyor. Birileri kan verecek ki bu kan ihtiyacı karşılansın. Jandarma Komutanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların vesilesiyle bugün güzel sayıda kan bağışına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hep birlikte bu sıkıntıyı sorunu çözebiliriz. Her vatandaşımız bir gün kendisinin de kana ihtiyacı olabileceğini düşünsün. İşte o zaman sıkıntı yaşamamak için kan bağışında bulunsunlar" dedi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği bağış kampanyasında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen ve Kızılay Çaycuma Temsilcisi Raci Sönmez kök hücre ve kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.