İhlas Haber Ajansı

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Jandarma araç aramasında 4 şahısı yakaladı

Zonguldak’ın merkez ilçesinde araçlarda arama yapan jandarma ekipleri 4 araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Zonguldak'ın merkez ilçesinde araçlarda arama yapan jandarma ekipleri 4 araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ilçe sınırları içerisinde araçlarda yapılan aramada 4 araçta 6 gram Bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet bıçak ele geçirildi. Aramada yakalanan 4 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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