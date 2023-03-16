Jandarma aranan 3 şüpheliyi yakaladı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri sorgulamalar sonucunda aranan 3 şüpheliyi yakalayarak işlem yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 15 Mart günü 52 ekip ve 184 personelin katılımıyla 10:00 ile 21:00 saatleri arasında “Asayiş, Terör ve Narkotik” olaylarına yönelik “Huzur Güven” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalarda; bin 867 şahıs sorgulandı. 217 umuma açık işyeri, 42 metruk bina ve 24 park/bahçe kontrol edildi.

Sorgulamalar sonucunda; Basit Yaralama suçundan aranan 1, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan aranan 1, Hayasızca Hareketlerde Bulunma suçundan aranan 1 ve Yoklama Kaçağı suçundan aranan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.