İhlas Haber Ajansı

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Jandarma bayram öncesi denetimleri sıklaştırdı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince Kurban Bayramı öncesi denetimler sürüyor.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince Kurban Bayramı öncesi denetimler sürüyor.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması personellerince, Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı, huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanmasına yönelik trafik güvenliğinin oluşturulması amacıyla sürücülerin trafik kurallarına uyumu denetlendi. Sürücülere “Gözünü Yoldan Ayırma, Sevdiklerinin Gözünü Yolda Bırakma!” mottosu ile trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek için sorumluluk alanında bulunan karayollarında Kurban Bayramı tatili süresince Trafik Jandarması personelleri ile denetim ve kontrollere devam edileceği öğrenildi.

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