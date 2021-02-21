İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma bilgilendirme broşürü dağıttı

Zonguldak’ta jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında bilgilendirme broşürleri dağıttı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan kontroller esnasında, yaşlı vatandaşların ihtiyaçları tespit edilerek yardımcı olundu. Kısıtlama sürecinde evlerinin bahçesinde olan kadınlara aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısmı tarafından sohbet ortamında 6284 sayılı yasa konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.


Ayrıca bölgede bulunan çocukların isteği doğrultusunda birlikte kardan adam yapılarak boyama kitabı dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.