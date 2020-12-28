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Jandarma ekipleri 56 saatte 211 ihtiyacı karşıladı

Zonguldak’ta 26-27 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlardan gelen talepleri karşıladı.

Zonguldak'ta 26-27 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlardan gelen talepleri karşıladı.


Zonguldak İl Jandarma ekipleri Zonguldak'ta 26-27 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 211 vatandaşın talebini yerine getirdi. İl Jandarma ekipleri İl genelinde 100 kişinin hastane, 6 kişinin gıda, 14 kişinin ilaç, 55 kişinin bilgi talebi ve 36 vatandaşın diğer ihtiyaçları olmak üzere toplamda 211 vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı.

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