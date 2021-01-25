Jandarma ekipleri 56 saatte 471 ihtiyacı karşıladı

Zonguldak'ta 18-24 Ocak tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlardan gelen talepleri karşıladı.

Zonguldak İl Jandarma ekipleri Zonguldak'ta 18- 24 Ocak tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 471 vatandaşın talebini yerine getirdi. İl Jandarma ekipleri İl genelinde 39 hastane, 68 gıda, 38 ilaç, 192 bilgi talebi,134 vatandaşın diğer ihtiyaçları olmak üzere toplamda 471 vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı.