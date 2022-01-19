İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekipleri KADES bilgilendirmelerine devam ediyor

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve asayiş ekipleri “Kadın Acil Destek” (KADES) uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının artması için bilgilendirmelerini sürdürüyor.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve asayiş ekiplerince, “Kadın Acil Destek” (KADES) uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının arttırılması yönelik olarak; Merkeze bağlı Elvanpazarcık beldesinde kadın vatandaşlara broşür dağıtımı yaparak, kadın hakları, aile içi şiddetin önlenmesi ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı konularında bilgilendirme yaptı.


Ekipleri ayrıca cep telefonlarına KADES uygulaması indirmeleri sağlanarak kullanımı hakkında bilgi verdiler.

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