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Jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kubar esrar ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kubar esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada ifadesi alınan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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