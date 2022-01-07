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Jandarma ekiplerinde kaçak defne yaprağı operasyonu

Zonguldak’ta izinsiz toplanan defne yaprağı ile yakalanan 2 kişiye yasal işlem yapıldı.

Zonguldak'ta izinsiz toplanan defne yaprağı ile yakalanan 2 kişiye yasal işlem yapıldı.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Çaycuma ilçesi Çömlekçi köyü mevkiinde A.R.K. ve İ.A. isimli şahısların kullanmış oldukları araçta yapılan aramada, Orman Bölge Müdürlüğü'nden izinsiz toplanan bin 300 kilogram defne yaprağı ele geçirildi.


Söz konusu şahıslar; haklarında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere Çaycuma Orman İşletme Şefliğine teslim edildi.

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