Jandarma huzur ve güven uygulamasında 3 bin 344 şahısı sorguladı

Zonguldak'ta jandarma tarafından “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 30 Aralık Cuma günü saat 10:00 ile 21:00 saatleri arasında “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” 55 ekip ve 168 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 3 bin 344 şahsa GBT sorgulanırken, 2 bin 265 araç, 184 umuma açık işyeri, 38 metruk bina, 18 park ve bahçe kontrol edildi. Sorgulamalar sonucunda, kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan aranan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalandı.