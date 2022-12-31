İhlas Haber Ajansı

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Jandarma huzur ve güven uygulamasında 3 bin 344 şahısı sorguladı

Zonguldak’ta jandarma tarafından “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta jandarma tarafından “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” gerçekleştirildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 30 Aralık Cuma günü saat 10:00 ile 21:00 saatleri arasında  “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” 55 ekip ve 168 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 3 bin 344 şahsa GBT sorgulanırken, 2 bin 265 araç, 184 umuma açık işyeri, 38 metruk bina, 18 park ve bahçe kontrol edildi. Sorgulamalar sonucunda, kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan aranan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranan 2 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs yakalandı.

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