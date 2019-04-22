Jandarma komutanının koltuğuna kız çocuğu oturdu

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Mükremin Sabuncu'nun koltuğuna, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 4.sınıf Bahçeşehir Koleji 4 sınıf öğrencisi Canberk Buyurucu'ya koltuğunu devretti.

Alaplı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Mükremin Sabuncu'nun koltuğuna Alaplı Bahçeşehir Koleji İlkokulu öğrencisi Canberk Buyurucu, oturdu.

İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mükremin Sabuncu Alaplı Bahçeşehir Koleji İlkokulu öğrencisi Canberk Buyurucu'yu kapıda karşılandı. Daha sonra komutanlık odasına geçen Buyurucu, Kıdemli Başçavuş Mükremin Sabuncu'nundan bilgi aldı. Sahil güvenlik olmadığı yerlerde Jandarma olduğunu dikkat çeken Canberk Buyurucu Öğrencisi,ilçe jandarma yüzme biliyor mu ? sorusu üzerine,cevap veren Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Mükremin Sabuncu,”Personelimiz genelde yüzme biliyor, içlerinde yüzme bilmeyen personelimizde vardır. Bizim saha bölgemizde olan yüzme bilmeyene arkadaşları yüzme kursuna gönderiyoruz dedi.

Temsili İlçe Jandarma Komutanı Canberk Buyurucu, yapılan çalışmaları büyük dikkatle dinledikten sonra teşekkür etti. Buyurucu daha sonra jandarma faaliyetlerini inceledikten sonra trafik uygulaması yapan Askerleri denetledi.