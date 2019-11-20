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Jandarma minik öğrencileri unutmadı

Zonguldak’ta jandarma ekipleri minik öğrencileri ziyaret ederek çocuk günlerini kutladı.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri minik öğrencileri ziyaret ederek çocuk günlerini kutladı.


20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Zonguldak'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı da çocukları bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. Dünya Çocuk hakları Günü kapsamında Trafik ve Asayiş timleri tarafından 500 adet jandarma dergisi ve çocuk hakları broşürü dağıtımı yapıldı. Çocuklarla da yakından ilgilenen jandarma personeli miniklerin çocuk hakları gününü kutladı.

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