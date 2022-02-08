Jandarma okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde icra edilen Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçlarının Denetimi Uygulaması kapsamında, 7 Şubat 2022 tarihinde sorumluluk bölgesinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda 3 bin 81 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda Yoklama Kaçağı olarak aranan 5 ve Silahlı Tehdit suçun aranan bir şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. 328 araç/servis aracı, 139 okul çevresi, 224 işyeri, 90 metruk bina ve 48 Park/Bahçe kontrol edildi.

Ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun çeşitli maddelerinden 31 araç sürücüne toplamda 15 bin 200 TL trafik idari para cezası uygulandı. Üç araç trafikten men edildi.