Jandarma ormanları havadan ve karadan denetliyor

Zonguldak’ta jandarma ekipleri ormanlık alanlarda orman yangınlarını önlemek amacıyla havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.
Zonguldak'ta jandarma ekipleri ormanlık alanlarda orman yangınlarını önlemek amacıyla havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde bulunan ormanlık alanlarda orman yangınlarını önlemek amacıyla komando, asayiş, trafik ve sivil ekiplerin katılımı ile 395 devriye gerçekleştirildi.
Kontroller sırasında kural ihlali yapan vatandaşlara idari yaptırımlar uygulandı. Ormanlık alanlarda havadan drone ile karadan yaya ve araçlarla 24 saat aralıksız kontrollerin süreceği belirtildi.